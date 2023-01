Rhône : de la pluie ce lundi, de la neige dans la région

La semaine commence sous la pluie au nord du Rhône ce lundi. Les conditions seront souvent agitées, avec des vents forts, et des averses soutenues. Des chutes de neige et du verglas sont également attendus plus largement sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes.

9 départements en vigilance

La Loire, mais aussi l’Isère, l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance jaune par Météo France. Le Rhône n’est pas concerné. Au total, neuf départements sont placés en jaune. Cette vigilance débute ce lundi matin et s’étendra jusqu’à la nuit prochaine. Prudence dans vos déplacements.