LOU : Mickael Guillard signataire de la "charte" du XV de France

Il a affirmé se sentir honoré d’avoir été appelé pour représenter la France dans les prochaines semaines, s'entraînant aux côtés des « meilleurs joueurs français » avec l’espoir d’être retenu pour jouer un week-end.

"C’est un honneur de pouvoir faire mes preuves avec les meilleurs, avec les premiums, pour leur montrer que j’ai le niveau pour être parmi les meilleurs joueurs français" explique Mickael Guillard.

En intégrant la liste du XV de France, le joueur de 23 ans devra signer une "charte " mise en place par Fabien Galthié après les incidents survenus en Amérique du Sud. Dans un entretien donné à L’Équipe ce vendredi 25 octobre, le sélectionneur des Bleus a exposé les points-clés de cette charte visant à établir un « cadre de vie » pour les coéquipiers d’Antoine Dupont.

Pour rappel, l’équipe nationale avait fait parler d’elle cet été lorsque Melvyn Jaminet avait tenu des propos racistes, écopant d'une suspension de 34 semaines. Par ailleurs, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été accusés de viol aggravé. Ils attendent toujours la décision de justice concernant leur demande de non-lieu.

Afin de prévenir de tels incidents à l'avenir, Fabien Galthié et son équipe ont établi des règles strictes pour les 42 sélectionnés, articulées autour de trois axes principaux : "D'abord, le rapport à l’alcool. Sans autorisation, c’est interdit. Ensuite, l’automédication : tout doit être déclaré. Enfin, le troisième point interdit la présence dans notre lieu de vie de personnes extérieures, sauf autorisation." Ces mesures, approuvées par les joueurs, visent à renforcer l’image et la discipline du XV de France à l'approche des échéances internationales.

Côté lyonnais, l’entraîneur du LOU Rugby, Fabien Gengenbacher, a également co-construit avec ses joueurs une charte en début de saison pour établir un mode de vie respectueux et collectif. "On s’est posé la question : qu’est-ce qu’un joueur lyonnais ? Que représente-t-il ? Quels sont ses droits, mais surtout ses devoirs, sur et en dehors du terrain ? Il est important de rappeler qu’un joueur de rugby professionnel, que ce soit en club et surtout quand il représente son pays, a des droits, mais aussi des devoirs dans son comportement en dehors du terrain" explique le coach.

"Il faut qu’ils soient tous garants d’une certaine responsabilité"

Le respect du collectif et des responsabilités est au cœur de cette démarche. L’entraîneur des Rouge et Noir explique : "Nous formons un groupe, et dans n'importe quel collectif, si l’on rassemble 70 personnes en même temps, que ce soit dans une boîte de nuit ou ailleurs, des incidents peuvent survenir. L’enjeu est d’anticiper et de veiller à ce que l’image du club reste intacte".

Pour Fabien Gengenbacher, cette vigilance constante n'est pas une contrainte, mais un devoir : "Un joueur de rugby a peu de moments off. Et même en dehors du terrain, il reste un joueur de rugby aux yeux du public, qui l’observe. Représenter un club, des institutions, une ville et les supporters qui le soutiennent est un engagement à honorer" conclut-il.