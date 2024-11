Une maman d'élève dépose un recours, la mairie de Tassin obligée de proposer des menus de substitution dans les cantines

Ce lundi, les juges ont donné raison à une maman d'élèves qui avait exigé l'abrogation du contrat de restauration scolaire de la commune afin de "réintroduire" des menus de substitution dans les cantines.

La Ville de Tassin a six mois pour s'exécuter. Mais l'édile (Les Républicains) Pascal Charmot ne compte pas en rester là.

Dans un communiqué, il annonce son intention d'interjeter appel. Car pour lui, la décision du tribunal administratif lyonnais repose sur un simple article du Progrès datant de 2016 et qui aurait induit en erreur les juges.

En effet, l'article a pu laisser croire qu'avant 2016, date à laquelle le conseil municipal tassilunois avait voté le contrat de restauration scolaire, des menus de substitution étaient proposés aux enfants. Or, cela n'a jamais été le cas à Tassin.

"Ce jugement est évidemment politique et c'est grave qu'il le soit", dénonce Pascal Charmot.

"La jurisprudence, en l'absence de loi, précise que ces menus ne sont pas obligatoires mais doivent être maintenus s'ils ont existé. Or ces derniers n'existaient pas et aucun document officiel n'en atteste. (...) Alors comment puis-je remettre quelque chose qui n'a pas existé ? A moins que le juge ne me fasse une liste de courses", conclut Pascal Charmot, qui regrette que la Licra a "appuyé très curieusement" le recours de la mère.