Près de Lyon : Tassin la Demi-Lune appelle ses habitants à créer l’hymne de leur ville

La Ville de Tassin la Demi-Lune souhaite co-créer son hymne communal. Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce projet musical initié par Pierrick Jannin, conseiller délégué à la jeunesse et à l’animation. Il se découpe en trois étapes entre avril et juin, mois caractérisé par la Fête de la Musique. L’hymne sera partagé le 14 juillet "lors d’un banquet républicain", stipule la Ville dans un communiqué de presse.



Ce projet a pour but de "présenter et [de] découvrir la ville : ses valeurs, son histoire, ses lieux emblématiques" et d’en "faire une commune vivante, dynamique et attractive."



La première étape du projet est la co-écriture des paroles. Les Tassilunois qui le veulent doivent répondre à des questions sur leur vision de la ville. Les participants ont jusqu’à fin avril pour participer sur les réseaux sociaux ou en Mairie.



La deuxième étape consiste en "l’apprentissage collectif de l’hymne composé, sous forme de team building, encadré par une équipe de professionnels." Zoélie Macaudière, directrice artistique et chef de chœur, fait partie de cette équipe. La session d’apprentissage se fera le 18 mai prochain à 18h30 à l’espace culturel l’Atrium. A noter qu’il n’y a "aucune compétence préalable requise en chant."



Enfin, le 16 juin prochain aura lieu à 17h30 l’enregistrement de l’hymne, toujours à l’espace culturel l’Atrium. "Une séquence filmée sera également proposée à ceux qui le souhaitent, dans le prolongement de l’enregistrement sonore" ajoute la Ville.