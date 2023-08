Tassin la Demi-Lune : des travaux de marquage au sol effectués avenue de la République

Ce vendredi, la métropole annonce avoir réalisé cette semaine des travaux avenue de la République, sur la commune de Tassin la Demi-Lune. Sur la voirie de celle-ci, les marquages au sol ont été repeints, de manière à "pérenniser les couloirs de bus/vélos", selon la collectivité, qui précisé également que les passages piétons ont aussi reçu une couche de peinture fraîche. Les travaux ont été réalisés stratégiquement la semaine du 15 août, période à laquelle le trafic routier est le plus réduit.

La Métropole de Lyon loue l’importance de ces marquages au sol, qui permettrait "un meilleur partage de la voirie tout en maintenant des voies et stationnements pour les voitures, une performance accrue pour les transports en commun, une sécurité renforcée pour les piétons et vélos, tout en maintenant un accès aux commerces et riverains", est-il expliqué dans un communiqué.