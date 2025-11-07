Yohann Hachani : "Que la voix de Tassin soit de nouveau écoutée"

Ancien adjoint au maire, Yohann Hachani se présente aux élections municipales à Tassin-la-Demi-Lune, avec l'espoir "d'apporter du souffle pour Tassin après des années de duel entre Pascal Charmot et Julien Ranc".
"Ma décision est mûrement réfléchie", poursuit-il, estimant que le maire sortant "a une perte de vision. Il n'a pas la vision d'un maire qui va se représenter. On est à court d'idées".
L'opposition systématique aux écologistes n'est pas la bonne solution selon lui : "La Tassin de 2014 n'est pas la même qu'en 2025. (...) On a énormément de Tassilunois qui se déplacent à vélo. L'opposition de Pascal Charmot est dogmatique. On ne peut plus faire sans pistes cyclables".
"On est pour le métro, je pense que c'est la meilleure solution. Mais je considère qu'il faut un projet de mobilité sur Tassin. Donc il faut accompagner le tramway si les écologistes restent à la Métropole", reconnaît le candidat Divers Droite.
Yohann Hachani veut désormais "que la voix de Tassin soit de nouveau écoutée".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Municipales à Tassin
01:32 Pascal Charmot
04:08 Importance du dialogue
05:29 Métropolitaines
07:37 TEOL
09:10 Logements sociaux
10:50 Etat du patrimoine
tout sauf la gauche et les zecolos à TassinSignaler Répondre
Quelqu'un qui crache pas sa bile sur un côté ou l'autre, c'est rare, ça ferait presque bizarre !Signaler Répondre
Franchement , entre Tassin et Pithivier, perso je choisis Pithivier ...Hein chef ?Signaler Répondre
L'avantage des élections c'est que l'on découvre tout plein d'inconnus de différentes municipalités.Signaler Répondre