Les Coulisses du Grand Lyon

Yohann Hachani : "Que la voix de Tassin soit de nouveau écoutée"

Yohann Hachani, candidat aux municipales à Tassin-la-Demi-Lune, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ancien adjoint au maire, Yohann Hachani se présente aux élections municipales à Tassin-la-Demi-Lune, avec l'espoir "d'apporter du souffle pour Tassin après des années de duel entre Pascal Charmot et Julien Ranc".

"Ma décision est mûrement réfléchie", poursuit-il, estimant que le maire sortant "a une perte de vision. Il n'a pas la vision d'un maire qui va se représenter. On est à court d'idées".

L'opposition systématique aux écologistes n'est pas la bonne solution selon lui : "La Tassin de 2014 n'est pas la même qu'en 2025. (...) On a énormément de Tassilunois qui se déplacent à vélo. L'opposition de Pascal Charmot est dogmatique. On ne peut plus faire sans pistes cyclables".

"On est pour le métro, je pense que c'est la meilleure solution. Mais je considère qu'il faut un projet de mobilité sur Tassin. Donc il faut accompagner le tramway si les écologistes restent à la Métropole", reconnaît le candidat Divers Droite.

Yohann Hachani veut désormais "que la voix de Tassin soit de nouveau écoutée".

00:00 Municipales à Tassin
01:32 Pascal Charmot
04:08 Importance du dialogue
05:29 Métropolitaines
07:37 TEOL
09:10 Logements sociaux
10:50 Etat du patrimoine

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
tout sauf le 07/11/2025 à 12:14

tout sauf la gauche et les zecolos à Tassin

Signaler Répondre
avatar
Oh wow le 07/11/2025 à 12:12

Quelqu'un qui crache pas sa bile sur un côté ou l'autre, c'est rare, ça ferait presque bizarre !

Signaler Répondre
avatar
Tassin je dis pas mais ... le 07/11/2025 à 12:10

Franchement , entre Tassin et Pithivier, perso je choisis Pithivier ...Hein chef ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/11/2025 à 12:10

L'avantage des élections c'est que l'on découvre tout plein d'inconnus de différentes municipalités.

Signaler Répondre

