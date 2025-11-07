Yohann Hachani : "Que la voix de Tassin soit de nouveau écoutée"

Ancien adjoint au maire, Yohann Hachani se présente aux élections municipales à Tassin-la-Demi-Lune, avec l'espoir "d'apporter du souffle pour Tassin après des années de duel entre Pascal Charmot et Julien Ranc".

"Ma décision est mûrement réfléchie", poursuit-il, estimant que le maire sortant "a une perte de vision. Il n'a pas la vision d'un maire qui va se représenter. On est à court d'idées".

L'opposition systématique aux écologistes n'est pas la bonne solution selon lui : "La Tassin de 2014 n'est pas la même qu'en 2025. (...) On a énormément de Tassilunois qui se déplacent à vélo. L'opposition de Pascal Charmot est dogmatique. On ne peut plus faire sans pistes cyclables".

"On est pour le métro, je pense que c'est la meilleure solution. Mais je considère qu'il faut un projet de mobilité sur Tassin. Donc il faut accompagner le tramway si les écologistes restent à la Métropole", reconnaît le candidat Divers Droite.

Yohann Hachani veut désormais "que la voix de Tassin soit de nouveau écoutée".

00:00 Municipales à Tassin

01:32 Pascal Charmot

04:08 Importance du dialogue

05:29 Métropolitaines

07:37 TEOL

09:10 Logements sociaux

10:50 Etat du patrimoine