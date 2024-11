Le LOU s'incline à Gerland face à Clermont et plonge un peu plus dans le doute (22-30)

Le LOU Rugby s'est incliné 22-30 face à Clermont ce samedi, lors de la 10ᵉ journée de Top 14. Le Matmut Stadium de Gerland a assisté à une confrontation, soldée par le premier succès auvergnat à l'extérieur. Si les Lyonnais, pénalisés à plusieurs reprises et frustrés par deux essais refusés, ont montré de belles intentions, ils n’ont pu enrayer leur déclin au classement.

Les Clermontois, guidés par un jeu pragmatique et discipliné, ont pris les devants grâce à des réalisations de Moala (28’), Fourcade (40’) et Tauzin (52’). Le LOU, porté par Baptiste Couilloud, auteur d’un doublé (34’ et 56’), et Ethan Dumortier (76’), a maintenu l’espoir jusqu’au bout, mais cela n’a pas suffi.

Avec cette victoire, Clermont signe son premier succès hors de ses bases cette saison et relance sa dynamique. Le LOU, quant à lui, devra réagir rapidement pour éviter de s’enfoncer davantage dans la spirale négative