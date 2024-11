"On se sent trahis", affirme Pierre Oliver : la contestation enfle contre le réaménagement de la place Bellecour à Lyon

La mairie du 2e arrondissement a fait salle comble ce lundi soir pour une réunion publique organisée par Pierre Oliver, maire LR du 2e, autour du projet "Tissage urbain" destiné à transformer la place Bellecour dès l’été 2025. Valentin Lungenstrass, adjoint à la Ville de Lyon chargé des Espaces publics, était présent pour défendre ce projet controversé, qui n’a visiblement pas convaincu les Lyonnais.

Présenté comme une "œuvre artistique" par Valentin Lungenstrass, le projet a suscité les rires et la colère d’une salle visiblement en désaccord. Ce dispositif temporaire, prévu pour une durée de cinq ans, consiste en des voiles tendues sur des structures en bois, en hommage aux canuts. Mais pour certains, cette annonce a été une douche froide : "C’est un mensonge. Le maire de Lyon avait annoncé en décembre 2022 qu’il allait végétaliser la place Bellecour", a dénoncé Pierre Oliver, soulignant l’absence de rafraîchissement ou de végétalisation promise.

Une habitante a également exprimé son scepticisme quant à la pérennité de l’installation : "Je me fais du souci quant à la pérennité de cette œuvre." D’autres ont critiqué la priorité donnée à ce projet face à des besoins jugés plus urgents, comme la rénovation d’écoles.

Si le projet a été validé dans le cadre du budget participatif, les modalités de concertation ont été pointées du doigt. "La concertation qui est menée n’est pas vraiment une concertation", a déclaré un habitant en colère. La salle a largement exprimé son opposition, avec des interventions musclées : "C’est 1,6 million d’euros qui partent en fumée", a déploré Pierre Oliver, qui affirme avoir saisi la ministre de la Culture pour bloquer le projet.

"Les 1,6 million, on les a très largement !"

Toujours sur la question des finances, Valentin Lungenstrass a assuré que "les 1,6 million, on les a très largement ! La dette de la Ville de Lyon baisse comme celle de la Métropole." Une réponse qui n’a pas convaincu Pierre Oliver, dénonçant que "l’année dernière, le maire de Lyon a augmenté les impôts. On paye plus pour ce genre de projet, on se sent trahis."

La réunion a également fait émerger des inquiétudes concernant les manifestations fréquentes. "La place Bellecour est le centre d’entraînement de la LFI. Aujourd’hui, on leur donne des armes comme en 68", a lancé un participant. En ce sens, Pierre Oliver a demandé que la préfète valide le projet, soulignant les risques de dégradations et d’incidents.

Face à ces critiques, Valentin Lungenstrass a tenté de rassurer en affirmant que les matériaux avaient été choisis pour leur solidité et leur résistance : "Sur la sécurité, évidemment, tous les matériaux ont été vérifiés." Mais ses arguments n’ont visiblement pas suffi à apaiser la salle, où de nombreux habitants ont réclamé un abandon pur et simple du projet.

Ce qui devait être un échange sur un projet artistique a rapidement tourné au règlement de comptes politique. Entre critiques sur la gestion des finances publiques et demandes de priorisation des besoins essentiels, la réunion a illustré le fossé qui semble se creuser entre la mairie centrale et une partie des Lyonnais. "Nous allons nous battre avec vous, Monsieur le Maire !", a crié une habitante à Pierre Oliver, dans un élan de soutien à sa démarche de contestation. Le maire LR explique qu'il est "primordiale d’empêcher cette gabegie".

Pour l’heure, la Ville de Lyon maintient sa position. "La décision est tout à fait prise", a assuré Valentin Lungenstrass. Reste à voir si l’opposition menée par Pierre Oliver et les habitants du 2e arrondissement portera ses fruits.