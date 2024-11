Renforts policiers au Tonkin à Villeurbanne : "L’État tient parole"

Comme annoncé, 12 gardiens de la paix et un brigadier-chef principal chargé de les encadrer seront présents toute la journée, dès mercredi prochain, dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne pour lutter contre le trafic de drogue.

"L’État tient parole, il y a une continuité dans les engagements pris avec le précédent gouvernement, et nous tenons parole avec l’installation d’une BST (Brigade spécialisée de terrain) qui sera dédiée à ce quartier", explique le ministre Nicolas Daragon.

Pour une durée indéterminée, les forces de l’ordre viendront renforcer les CRS déjà présents sur place. Des ajustements seront ensuite effectués en fonction des besoins lorsque la situation dans le quartier sera plus apaisée. Ces 13 agents auront pour mission de « créer du contact » avec les citoyens, eux aussi impliqués dans leur quartier, mais également de "faire évacuer tous les points chauds que connaît le quartier".

Ce secteur de Villeurbanne est gangrené par le trafic de drogue et les règlements de comptes qui en découlent. "98 opérations ont été menées au cours des 12 derniers mois, avec 80 personnes placées en garde à vue et plus de 20 déférées", affirme le ministre.

Cependant, malgré une présence policière relativement forte, la majorité des lieux de deal se sont réinstallés depuis septembre.

Durant sa visite, le ministre a pu échanger avec des habitants du quartier, visiblement satisfaits de sa présence et de la prise en charge du problème.

"Merci à vous, ça va faire du bien, parce qu’on adore ce quartier, c’est un vrai village", a déclaré une habitante en remettant au ministre un cadeau confectionné par une des habitantes.

Cette brigade spécialisée sera désormais présente dans un périmètre défini par le directeur interdépartemental et la police nationale, en accord avec la municipalité et le maire, "qui, lui aussi, renforce ses moyens".

Un projet de caméras de surveillance supplémentaires soutenu par l’État, ainsi que la mise en place de forces mobiles pour appuyer les opérations, est également prévu afin de faire reculer "celles et ceux qui pourrissent la vie de nos concitoyens".