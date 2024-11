Pau-LOU : pas de rémission pour Lyon (29-15)

Les Rouge et Noir n'ont pas gagné en championnat depuis le 13 octobre et la réception du Stade Français. Logiquement, la succession de défaites plonge un peu plus le club rhodanien dans les tréfonds du classement.

Alors le déplacement dans le Sud-Ouest devait rimer avec rémission, puisque la Section Paloise était dans un pire état, avec une dernière victoire remontant au 28 septembre face… au Stade Français.

Durant la première mi-temps, les deux formations se sont toisés jusqu'à la 23e minute et le premier essai inscrit par Jimi Maximin pour les locaux. Puis Baptiste Couilloud sortait sur blessure. Le carton jaune donné à Sacha Zegueur relançait les Lyonnais qui répondaient avec un essai de Davit Niniashvili à la 30e minute.

A la mi-temps, Pau était légèrement devant (13-8).

En seconde période, Davit Niniashvili permettait au LOU de croire en un retournement de situation avec un nouvel essai à la 60e, transformé par Martin Méliande.

NINIASHVILI VOIT DOUBLE 🔥#SPLOU pic.twitter.com/xhcin4kuun — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 30, 2024 Mais en face, Joe Simmonds enfilait les pénalités. Et l'essai de Guram Papidze à la 71e creusait largement l'écart.

Peu appliqués et pas inspirés au pied, les joueurs de Fabien Gengenbacher laissaient la Section Paloise filer au score. Défaite 29-15.

Treizième et avant-dernier, le LOU n'a pas profité du retour de ses internationaux. Petite parenthèse avec la réception de Cardiff samedi prochain dans le cadre de la Challenge Cup.