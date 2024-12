Citiz : un service public métropolitain en plein essor à Lyon

Depuis sa transformation en service public métropolitain, les véhicules du service Citiz ont parcouru plus de 4 millions de kilomètres depuis le 1er avril, témoignant de son succès grandissant auprès des habitants de la métropole de Lyon.

Pour répondre à cette demande croissante, Citiz propose désormais 600 véhicules répartis sur le territoire de la métropole, couvrant 33 communes. Les usagers peuvent choisir parmi 20 modèles de voitures de toutes tailles, allant des petites citadines aux véhicules utilitaires, adaptés à tous les besoins.

De plus, la flotte est composée exclusivement de véhicules conformes aux normes environnementales les plus strictes : Crit’air 1 et 0, incluant des modèles électriques pour un impact minimal sur la qualité de l’air.

Les véhicules Citiz sont disponibles en libre-service 24h/24, offrant une flexibilité totale aux 13 000 utilisateurs.