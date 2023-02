SYTRAL : des TCL en panne mais une communication au top

Si les utilisateurs se plaignent des pannes constantes des transports en commun lyonnais, le Sytral peut tout de même être positif. Les "Challenges de la rentrée du transport public" ont considéré que la campagne pour annoncer le paiement en carte bancaire dans les transports était la plus créative dans la catégorie "information et services aux usagers". Ce prix récompense les meilleures actions des réseaux de transports entre octobre 2021 et octobre 2022.

Dans un communiqué de presse, le président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités Bruno Bernard se félicite de ce nouveau moyen de paiement : "Le déploiement de ce dispositif innovant fait du réseau TCL le plus vaste de France à proposer de l’open payment et nous pouvons affirmer qu’il est largement plébiscité par les usagers." Lancé fin mai 2022, le paiement par carte bancaire compte déjà près de six millions de validations selon Bruno Bernard.

Ce n’est pas la première fois que Sytral Mobilités peut se targuer de remporter des prix. L’année dernière, deux prix lui ont été décernés dans les catégories "information et services aux voyageurs" et "changement de comportement", respectivement pour les campagnes "Rentrée" et "Civisme".

En revanche, d’ici qu’un prix soit décerné pour un réseau entièrement fonctionnel, il faudra sûrement attendre encore un peu.