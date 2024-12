Nouveau coach, nouvelle compétition : le LOU veut se relancer contre Cardiff

Cette semaine, ce n’est pas en Top 14 mais bien en Challenge Cup que l’on retrouve l’équipe du Lou Rugby.

Ce samedi, les Lyonnais s’apprêtent donc à relever un nouveau défi en accueillant les Gallois pour la première journée de compétition européenne.

Vainqueurs de la Challenge Cup en 2022, les hommes de Fabien Gengenbacher tenteront de retrouver confiance dans leur jeu. Une bouffé d’air frais pour cette équipe, qui, après cinq défaites consécutives en Top 14, ont cette fois-ci l’opportunité de relancer leur dynamique, "il faut se retrouver à travers cette nouvelle compétition", explique l’entraîneur des avants Arnaud Henguy.

Mais l’actualité de cette semaine, c’est le départ de l’entraîneur Jono Gibbes, rapidement remplacé par Karim Ghezal, "il y a des choses qui ne marchaient pas, on devait changer des choses et c’est ce que la direction à fait, ça va nous faire progresser, et c’est ne peut qu’être bon pour le staff et le groupe", développe le 3eme ligne Dylan Crétin.

Ancien coach du LOU entre 2016 et 2019, avant de rejoindre le staff du XV de France, il s’est engagé avec le club lyonnais jusqu’en juin prochain avec une mission : sauver le club lyonnais de la chute. Il sera présent au match ce matin mais prendra réellement ses fonctions à partir de lundi.

Une partie du groupe a déjà eu une expérience avec l’entraineur comme le raconte Dylan Cretin : "C’est quelqu’un d’exigeant qui connait le plus haut niveau mais aussi le club, c’est un très bon apport pour le club, mais ça ne fera pas tout, c’est les joueurs avant tout qui doivent donner le rythme sur le terrain".

Du côté du groupe, on déplore une douzaine d’absents cette semaine, entre les blessés et les internationaux actuellement en vacances.

"Forcément avec l’absence des internationaux et quelques blessures ça nous permet de faire le tour des effectifs, aujourd’hui dans la situation où l’on est on va avoir besoin de tout le monde sur les trois prochains matchs", affirme le coach Arnaud Henguy.

Coup d’envoi de LOU - Cardiff à 16h15 (Beinsport).