Lyon : un TikTokeur confronte un harceleur de femmes sur la place de la République  

La vidéo, publiée ce 10 décembre sur le compte TikTok de mysterieux_joe1, cumule déjà près de 4 millions de vues. Ce TikTokeur, connu pour ses "aborder de la bonne manière", n’a cette fois pas hésité à intervenir face à un homme, dans un état second, accusé d’importuner des femmes sur la place de la République, au cœur de Lyon.

“Je recroise l’agresseur de femmes, j’alerte la police”, titre le TikTokeur dans la vidéo. Selon lui, l’homme titubant, en question, serait bien connu dans le secteur pour ce type de comportement. Il aurait déjà été rappelé à l’ordre par mysterieux_joe1 par le passé, mais ses agissements persistent.

Selon les propos rapportés dans la vidéo : “Je veux te sentir entre les jambes”, aurait notamment déclaré l’homme à une jeune fille en mimant des gestes obscènes. Face à ces actes, plusieurs jeunes femmes présentes sur place ont affirmé au TikTokeur avoir été agressées par cet individu.

Mysterieux_joe1, qui connaît les pratiques de l’homme, décide de le confronter publiquement. “On est beaucoup trop gentils en France avec les gens comme toi”, lui lance-t-il. Filmé et visiblement mal à l’aise, l’homme tente de se justifier : “J’arrête, je me calme “, assure-t-il.

La vidéo montre un échange tendu entre les deux hommes. “Elles ont 15 ans, qu’est-ce que ça t’apporte de faire ça ?” demande le TikTokeur. “Je n’ai rien fait mon frère, c’est pour rigoler”, répond l’homme, vraisemblablement désorienté.

“Ça fait rire qui ?” relance mysterieux_joe1. “Moi, ça me fait rire, moi”, rétorque l’agresseur présumé. “Est-ce que derrière les barreaux tu vas rire ?”, poursuit le TikTokeur. “Non, je ne vais pas rire, c’est pour ça, j’arrête, je me calme”, admet l’homme, manifestement pour se débarrasser du TikTokeur.

Décidé à stopper l’homme, mysterieux_joe1 prévient : “C’est la dernière chance, il n'y a pas de ça, pas dans ma ville, pas dans Lyon, pas en France”. L’homme, la tête baissée, semble abdiquer : “T’as bien raison mon frère, je te promets, tu me re-choperas pas.”

Mais la tension ne retombe pas. Le TikTokeur décide de ne pas quitter l’homme des yeux, le soupçonnant de vouloir reprendre ses agissements.

Le comble : alors qu’il est suivi de près, l’homme s’insurge et déclare : “Laisse-moi tranquille maintenant, arrête de me suivre, je vais appeler la police”.

Face à cette situation ubuesque, mysterieux_joe1 prend les devants et se rend auprès d’une équipe de CRS postée à quelques rues de la place des Terreaux. Il leur présente les images de sa vidéo et expose les faits.

Avec plus de 580 000 abonnés, mysterieux_joe1 sensibilise ici sa communauté sur ces comportements, en mettant cette fois en lumière un phénomène qui inquiète de plus en plus sur les places lyonnaises : les comportements inappropriés de certains individus sous l'influence de drogue ou d’alcool.