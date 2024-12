L’ASVEL défie un Paris presque intouchable

Ce duel franco-français s'annonce compliqué pour les Villeurbannais qui malgré quelques belles victoires peines à trouver leur rythme dans la compétition. Ce n'est pas le cas des Parisiens qui brillent pour leur première participation.

"Leur intensité est impressionnante avec les deux championnats. Aucun faux pas et pas de surprise. C’est cette stabilité qui est impressionnante. Ils ont une manière de jouer et ils y tiennent du début à la fin" a expliqué Pierric Poupet qui assure vouloir essayer des choses face au leader du classement européen : "on verra après le match si ça a fonctionné ou pas”.

“Juste en tant que compétiteur tu veux toujours être face au meilleur, donc Paris va être un très gros challenge” a de son côté souligné Théo Maledon. “Il faudra emmener beaucoup d’intensité car c’est leur force. C’est sûr que si on subit ça sera compliqué. C’est à nous d’être présent sur ce match", a analysé le joueur qui réalise un bon début de saison.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h à l'Astroballe.