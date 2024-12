Lyon en passe de devenir la quatrième ville de France

Lyon, bientôt relégué à la quatrième place des grandes villes françaises ? La ville rose connaît en effet une croissance démographique plus soutenue, selon les données publiées par l’INSEE pour la période 2016-2022.

Depuis 2016, Lyon n’a enregistré qu’une hausse de 5 079 habitants, portant sa population totale à 526 912 en 2022. À l’inverse, Toulouse, plus attractive, a vu son nombre d’habitants croître de 9 090 sur la même période, atteignant 516 735 en 2022. Avec une croissance annuelle moyenne de 1,2 %, la dynamique toulousaine pourrait bientôt détrôner Lyon pour s’emparer de la troisième place derrière Paris et Marseille.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large. L’Occitanie, région où se trouve Toulouse, affiche le plus fort taux de croissance démographique en France métropolitaine (+0,77 % par an entre 2016 et 2022). En comparaison, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont Lyon est la capitale, progresse à un rythme plus modéré (+0,51 %).

L’INSEE souligne toutefois que ces données sont marquées par un contexte particulier. La pandémie de Covid-19 a perturbé le recensement prévu en 2021, obligeant l’institut à adapter ses méthodes de calcul. Les chiffres actuels couvrent exceptionnellement une période de six ans au lieu des cinq habituels.

Si la tendance se confirme, les données à venir pourraient entériner ce changement de hiérarchie démographique.