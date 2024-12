Pollution de l'air à Lyon : le niveau information-recommandation activé

Ce jeudi soir, la préfecture du Rhône a annoncé l'activation du niveau information-recommandation, à cause de l'épisode de pollution de type combustion qui est en cours. L'ensemble du département et de la Métropole de Lyon est concerné.

Pour le moment, aucune mesure contraignante n'est appliquée. Les populations vulnérables sont toutefois encouragées à "limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe" et à "limiter les activités intenses autant en plein air qu'à l'intérieur".

La préfecture rappelle également certaines mesures "peuvent être prises simplement et concourir au rétablissement d'un air de qualité" comme l'arrêt des appareils de chauffage au bois d'appoint, maîtriser la température de son logement, utiliser les transports en commun ou le vélo et abaisser sa vitesse au volant de son véhicule, et éviter une conduite agressive.