"Chaque match est important" : le LOU Rugby s’apprête à affronter le Racing 92

Ce dimanche 29 décembre, l’équipe du LOU rugby affrontera le Racing 92 à l’occasion de la 13e journée du TOP 14.

Après leur nul dimanche dernier face à Toulouse (17-17), le LOU a réussi à récupérer quelques points pour se placer à la 11e place (20 points) et quitter le bas du classement.

"Il y a un peu de frustration (quant au résultat de Toulouse, ndlr) car on pense qu’on méritait mieux sur ce match mais ça été vite évacué pour se projeter sur le racing", annonce Théo Millet, qui revient dans l’équipe après quelques mois de repos à la suite d’une blessure.

Dylan Cretin : "On a remis la marche avant"

Les hommes de Karim Ghezal se préparent donc a affronté un nouvel adversaire pour tenter de grapiller quelques points et remonter au classement à cette mi saison.

"Au vu du championnat, je pense que tous les matchs sont importants aujourd’hui on arrive au milieu de la saison. Si on perd on retombe à la 13e place donc c’est un match important comme le prochain et celui qui arrivera après" , ajoute Théo Millet.

"C’est le même chose depuis le début, des intentions, des attitudes et puis la constance dans les efforts que l’on a fait comme contre Toulouse, contre Parme, contre Cardiff … ", annonce le coach Karim Ghezal.

Arrivé il y a deux semaines, le coach va entamer son troisième match sous les couleurs des Rouge et Noir.

Karim Ghezal : "Ça fait deux semaines que je suis là, mais j’ai l’impression que ça fait beaucoup plus longtemps".

Il annonce par ailleurs se concentrer sur son équipe, malgré le fait que l’effectif du Racing ait de "grand talent".

Le match se déroulera ce dimanche à la Défense Arena à Paris. Coup d’envoi à 16h (Canal+).