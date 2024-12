Pic de pollution à Lyon : la circulation différenciée instaurée, la vitesse limitée

Ce samedi, alors que le pic de pollution de type combustion ne faiblit pas, la préfecture du Rhône a décidé d'activer l'alerte orange dans le bassin lyonnais.

Parmi les mesures fortes prises par les services de l'Etat en vue d'endiguer le phénomène, on retrouve la circulation différenciée. Dès ce dimanche 5h du matin, et jusqu'à nouvel ordre, seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler dans le périmètre de la Zone à Faibles Emissions de la Métropole de Lyon. Une exclusion des Crit'Air avant l'heure, puisque ce sera définitivement le cas au 1er janvier 2025.

A noter que toutes les dérogations délivrées par la Métropole relatives à la ZFE sont suspendues lors des épisodes de pollution.

Seuls les véhicules transportant trois personnes au moins, ainsi que les taxis, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les convois exceptionnels pourront passer outre la circulation différenciée.

Autre mesure prise par la préfecture : la vitesse est temporairement limitée à 70km/h sur les axes routiers du département habituellement limités à 80 ou 90km/h.

Pour les particuliers, l'utilisation du bois et de ses dérivés comme chauffage individuel d'appoint est interdit, ainsi que le brûlage de déchets.