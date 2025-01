Lyon : un parking de plus de 1000 places ouvre à la Part-Dieu

C'est l'ouverture officielle, avec six mois de retard sur le planning, du parking LPA Béraudier P1 à la Part-Dieu. Il propose 1099 places pour les voitures et 155 pour les motos et scooters, ainsi que 67 places en dépose-minute, 75 places équipées de bornes de recharge électrique d'une puissance de 22KwH et 4 places dédiées à l'autopartage en boucle.

Le parking, sur trois niveaux (-2, -3 et -4), se trouve sous la place Béraudier, située entre la gare SNCF et le centre commercial de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. La sortie se fait par la rue Servient. Sa construction s'intégrait dans le vaste projet de réaménagement des lieux à la fois en surface, et en souterrain.

Un parking au parfum de scandale

Le chantier avait été entâché de soupçons de favoritisme soulevés par la Chambre régionale des comptes. Dans leur rapport, les juges financiers s'interrogeaient sur les conditions dans lesquelles l'opération avait été confiée à Vinci. Ce dernier, s'occupant de la construction de la tour To Lyon, avait convaincu Gérard Collomb de lui confier aussi la réalisation du parking. "La Métropole de Lyon, à travers la SPL Lyon Part-Dieu, a consenti plusieurs facilités à la société Vinci pour lui permettre de réaliser son projet", écrivait ainsi la CRC, ouvrant la voie au lancement d'une enquête confiée à l'ex-PJ, et dont on n'a plus de nouvelles, notamment depuis le décès de l'ex-président de la collectivité.

Ce n'était pas le seul aspect relevé par les juges financiers, qui avaient tiqué sur le coût de revente du parking souterrain. Vinci l'avait cédé à LPA contre 54 millions d'euros HT. "Une opération financière préjudiciable à LPA", car le deal initial en 2016 était fixé à 49 000 euros.