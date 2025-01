"Les Lyonnais sont malheureux" : Jean-Michel Aulas tacle encore Grégory Doucet, mais ne sera pas candidat en 2026

Le média Carré, spécialisé dans le foot, a interviewé pendant plus d’1h30 Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique de l'Olympique Lyonnais. Durant cette entrevue, l’ancien patron de Cegid a exprimé des critiques à l'encontre de la municipalité écologiste de Lyon dirigée par le maire Grégory Doucet.

Selon Jean-Michel Aulas, les Lyonnais sont "malheureux" en raison de la gestion actuelle de la ville : "Les Lyonnais sont malheureux, il y a plein de changements dans la ville, des travaux partout, des commerçants qui ferment parce que l’accès à la ville est essentiellement réservé au vélo. L’exemple de Bernard Tapie a fait que j’ai promis à ma famille et à moi-même de ne pas me lancer en politique. Je crois que c’est encore plus dur de réussir en politique qu’en football".

Coup dur pour ceux qui espéraient voir JMA se lancer dans la bataille des élections locales en 2026. Pourtant, l'homme d'affaires avait déjà récemment taclé le maire de Lyon suite à l'agression de Cécile Siméone par un cycliste.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où la mairie écologiste est sous le feu des critiques pour la piétonnisation de la ville et sa gestion de divers dossiers sensibles. Par exemple, en juin dernier, Grégory Doucet a dû faire face à des défis majeurs, notamment la modification des règles de grève des agents municipaux des écoles primaires, suscitant l'opposition des syndicats. De plus, des décisions controversées, comme le limogeage de son adjointe à la culture pour déloyauté, ainsi que différents débats autour de la ZFE, ont alimenté les tensions.