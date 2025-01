Villeurbanne lance des opérations pour éliminer les nids de chenilles processionnaires

Étant un danger pour les humains et les animaux, les nids de chenilles processionnaires vont être éliminés d’ici février. Cette race de chenilles se développent dans les pins. À cause de leurs poils, elles peuvent être très urticantes, peuvent provoquer aussi des irritations de la peau, des muqueuses et des yeux, ainsi que des problèmes respiratoires. Ces chenilles peuvent causer des dommages aux plantes et aux arbres quand elles se nourrissent des feuilles. Elles diminuent notamment la croissance et la vitalité de la végétation.

La mairie de Villeurbanne a donc décidé de mener des opérations d’élimination de nids de chenilles processionnaires. Le 28 janvier, les agents de la ville vont notamment intervenir dans les deux cimetières de Villeurbanne.

En cas de détection, il est conseillé de se tenir à distance des arbres porteurs, de ne pas toucher les chenilles ou les nids et de ne pas intervenir soi-même. Les habitants peuvent solliciter les agents des Espaces publics et naturels via un formulaire en ligne : https://demarches.villeurbanne.fr/signalements/degradation-dans-un-parc-ou-jardin/