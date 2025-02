Lyon : un rassemblement contre l’annulation des demandes de titres de séjour

Un rassemblement de contestation est prévu ce vendredi 21 février devant la préfecture.

Au début de décembre 2024, la préfecture du Rhône aurait soudainement annulé 3 200 rendez-vous pris sur leur site internet. Parmi les milliers de rendez-vous, 2 500 concernent des demandes de renouvellement de titres de séjour. Les personnes faisant une nouvelle demande sont désormais dans l’obligation de fournir des pièces justificatives. Or, sans ces papiers, les personnes perdent leur droit au séjour, leur travail, la retraite, ou encore leurs droits sociaux.

Les 700 autres rendez-vous eux concernent une première demande de titre de séjour. Certaines personnes attendent depuis trois ans d’avoir leur rendez-vous.

Depuis le 23 janvier 2025, la circulaire Retailleau indique qu’il faut désormais être en France depuis sept ans, et non plus cinq, pour espérer une demande de régularisation. La loi Darmanin et la politique Retailleau ont pour objectifs de multiplier les personnes ayant l’obligations de quitter le territoire français (OQTF), et de limiter les régularisations.

Suite à ça, le Collectif Soutien Réfugiés et Migrants 69 appellent au rassemblement. Ce vendredi 21 février, un regroupement est prévu devant la préfecture, rue Dunoir, à 18h. Les collectifs exigent l’annulation de l’exigence de dépôt d’une nouvelle demande, et un rendez-vous rapide, mais aussi la mise en place d’un accès facile et rapide aux guichets de la préfecture. En plus de ces exigences, ils veulent la délivrance automatique d’un récépissé autorisant le titulaire à travailler, mais notamment l’abrogation de la circulaire Retailleau et de la loi Darmanin.