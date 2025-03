Réorganisation temporaire de la ligne de bus TCL 88 : ces arrêts ne seront plus desservis

Dès le 10 mars prochain, la ligne de bus 88 sera modifiée. Les arrêts UFR Lyon Sud, Pavillon Médical, Pavillon Chirurgical et Pavillon 2C ne seront plus desservis jusqu’au 4 juillet 2025. Les travaux sont dus à la création de réseau de chauffage à l’Hôpital Lyon Sud. La réorganisation de la ligne sera faite en deux parties. La première dans le secteur d’Oullins, et l’autre dans celui de Saint-Genis Laval.

En direction de Saint-Genis Laval, le bus ira de la Gare d’Oullins, à Montmein Sud. Dans le sens inverse, la ligne circulera de Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud, à l’arrêt Pavillon Urgences-Métro B.

Pour maintenir la liaison entre Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud et la Gare d’Oullins, les Lyonnais sont invités à utiliser la ligne de métro B.