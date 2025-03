Près de Lyon : le lycéen jette une pierre sur ses professeurs

Ce jeudi après-midi, un élève du lycée Aragon-Picasso de Givors a fait irruption dans une salle de classe où se trouvaient des professeurs. Il a alors jeté une pierre dans leur direction avant de prendre la fuite. Son projectile, "de la taille d'un poing" selon les enseignants, n'a pas atteint sa cible.

Il a été décidé ensuite de suspendre les cours jusqu'à la fin de la journée dans l'ensemble de l'établissement.

On ne sait pas encore si le lycéen a été identifié.

"Face au danger immédiat renforcé par le manque chronique de moyens humains en vie scolaire depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines de membres du personnel ont exercé leur droit de retrait ce vendredi 14 mars. Nous attendons de l’institution que les moyens humains nécessaires soient accordés de façon pérenne et le plus rapidement possible. Attachés à la mixité sociale qui fait l’identité de notre établissement, nous nous opposons fermement à toute tentative d’instrumentalisation ou de récupération politique", ont réagi les enseignants du lycée givordin dans un communiqué.