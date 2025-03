"Je ne passe pas un mois à Troyes, nique ta mère !" : un braqueur lyonnais insulte le juge

Les enquêteurs les ont reliés au braquage d'un magasin SFR dans l'Aube, durant lequel les employés avaient été frappés et gazés. Le butin, composé de téléphonés, était alors de 80 000 euros.

C'est l'ADN retrouvé dans la voiture volée des braqueurs qui a permis de faire le lien avec ce trio.

Conduits à Troyes où ils devaient être jugés, les Lyonnais se sont très mal comportés selon l'Est Eclair, qui rapporte qu'après avoir demandé un délai pour préparer leur défense, ils ont appris qu'ils seraient incarcérés sur place en attendant. "Je ne passe pas un mois à Troyes, nique ta mère !", a lancé l'un d'eux au juge. Ce qui lui vaudra d'être jugé le 18 avril pour outrage en plus du vol aggravé et de l'association de malfaiteurs…