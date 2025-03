Méningite : un cluster à Lyon, le nombre de cas explose

Santé Publique France a annoncé que ces Infections invasives à méningocoque étaient de plus en plus nombreuses, "dans le contexte de l'épidémie de grippe".

En janvier et en février, 95 et 89 cas avaient été déclarés, "soit un niveau très supérieur à ce qui était observé pour la même période de l’année au cours des saisons précédentes", s'inquiète Santé Publique France.

Car ces IIM peuvent provoquer une méningite ou une septicémie. D’autres formes cliniques sont aussi décrites comme des arthrites ou des formes avec des symptômes gastro-intestinaux. "Ce sont des infections très graves pouvant conduire au décès dans 10 à 12% des cas et à des séquelles dans 20 à 25% des cas", alerte l'agence nationale de santé publique.

Santé Publique France révèle également que deux clusters ont été identifiés depuis le début de l'année. Le premier se trouvait à Lyon en janvier, chez des étudiants d'un IUT. Il leur a été recommandé de se vacciner. L'IUT ainsi que le nombre d'étudiants infectés n'ont pas été désignés.

Le second cluster se trouvait à Rennes entre décembre et février, chez une famille et des étudiants, sans lien entre eux.

Rappel des recommandations de vaccination contre les méningocoques

Nourrissons : depuis le 1er janvier 2025, la vaccination de tous les nourrissons contre le méningocoque B et contre les méningocoques ACWY est obligatoire.

Adolescents : la vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée entre 11 et 14 ans avec un rattrapage jusqu’à l’âge de 24 ans. Ce rattrapage est essentiel pour protéger directement les jeunes adultes et a également un objectif de protection collective en diminuant la transmission dans la population.