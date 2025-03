Crottes de souris, défaut de nettoyage : une boucherie de la Guillotière à Lyon fermée en urgence

Cette semaine, sa visite de la boucherie Chez Hajj Rached rue Villeroy à la Guillotière a entraîné la fermeture administrative du commerce.

Et pour cause, des crottes de souris ont été retrouvées sur place. Par ailleurs, la DDPP considérait que le nettoyage des locaux n'était pas fait et que la viande était stockée dans de mauvaises conditions.

Au total, ce sont une cinquantaine de mesures correctives qui ont été signifiées au gérant, très actif sur TikTok et bénéficiant d'une importante communauté de fans.

Ce n'est qu'une fois la situation réglée qu'il pourra solliciter une nouvelle inspection pour espérer avoir le droit de rouvrir sa boucherie qui donne sur la place Bahadourian.