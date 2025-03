Près de Lyon : le coiffeur échappe à la prison après avoir détruit la vitrine de son concurrent

Il y avait un coiffeur de trop rue de Belleville à Villefranche-sur-Saône.

Excédé par l'installation de concurrents à proximité de son salon, un coiffeur s'était armé d'une masse et avait brisé la vitrine d'un commerce voisin en avril 2024.

Jugé un an plus tard, il a reconnu les faits et a expliqué se soigner. En effet, l'expertise psychologique l'a diagnostiqué paranoïaque chronique, avec une altération du discernement lors de son passage à l'acte.

Si quatre mois de prison avec sursis ont été requis, c'est finalement une simple amende de 500 euros qui a été prononcée par les juges caladois. Le prévenu aura également l'interdiction d'entrer en contact avec son concurrent et de se rendre à son salon.