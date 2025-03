À Tassin-la-Demi-Lune, une villa ouvre ses portes pour les adolescents vulnérables

La structure, gérée par l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille (IDEF) va accueillir huit adolescents âgés entre 14 et 18 ans dans le but de leur offrir un espace adapté et sécurisé.

D’importants travaux ont dû être réalisés et ont coûté pas moins de 680 000 euros à la Métropole de Lyon. De nouveaux sanitaires ou encore une chaufferie bois y ont été installés.

Cette inauguration entre dans le cadre de la politique de protection mise en place par la Métropole depuis 2020, où plus de 62 millions d’euros ont été investis. 12 349 mineurs et jeunes majeurs ont d’ailleurs été pris en charge durant l’année 2023.

Dans un communiqué publié le 26 mars dernier, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a rappelé l’intérêt porté dans l’accompagnement des jeunes : "Grâce à ce nouveau lieu d’accueil, nous poursuivons cet engagement en offrant aux jeunes un cadre sécurisant et propice à leur épanouissement."