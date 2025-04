Trafic rétabli : Trenitalia reconnecte Paris, Lyon et Milan en TGV

Ce mardi 1er avril, Trenitalia a officiellement relancé ses trains Frecciarossa entre Paris et Milan, après plus de 19 mois d’interruption causés par un éboulement en Maurienne.

À raison de deux allers-retours quotidiens, les départs de Paris-Gare de Lyon s’effectuent désormais à 7h30 et 15h20, tandis que ceux de Milan ont lieu à 6h25 et 15h53. Les trains marquent des arrêts à Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne et Modane, avec une nouveauté : une desserte supplémentaire à Oulx, en Italie.

"La reprise de la ligne Paris-Milan marque un redémarrage important pour Trenitalia France. Cette ligne apporte une réponse écoresponsable et une dynamique d’échanges entre les deux métropoles", souligne Marco Caposciutti, Président Trenitalia France.

Les billets pour cette liaison à grande vitesse sont disponibles à partir de 35 euros et les réservations sont ouvertes pour les six prochains mois.

Cette reprise marque un tournant pour la circulation ferroviaire transalpine, c'est en effet "la seule offre à relier directement et sans correspondance Lyon à l’Italie".