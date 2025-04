Moins de camions, plus de fluvial ? Le pari à 40 millions d’euros de CMA CGM à Lyon

Ce mercredi, le groupe CMA CGM et ses partenaires ont lancé officiellement les opérations du Lyon Rhône Terminal. Objectif affiché : doubler le trafic fluvial et ferroviaire en investissant 40 millions d’euros sur cinq ans. Mais comment convaincre les entreprises de miser sur ces alternatives au camion, jugées plus complexes ?

"Le fleuve n’est pas assez exploité"

Actuellement, 80 % des conteneurs passent par la route, 15 % par le rail et seulement 5 % par le fleuve. "Quand on voit cette proportion de 5 % sur le trafic fluvial, quand on voit la puissance du Rhône et ce qu’il représente, c’est un peu dommage de ne pas s’en servir plus", déclare Christine Cabau-Woehrel, vice-présidente exécutive du groupe CMA CGM, en charge des opérations et des actifs.

L’enjeu est donc clair : "Il faut qu’on essaye de proposer des solutions aux entreprises pour qu’elles se demandent pourquoi elles ne font pas plus de fluvial ou de ferroviaire." Un chantier colossal, tant le camion reste perçu comme la solution la plus flexible et réactive. "Ils vont se dire que c’est plus compliqué, et bien non, nous, on va essayer de faire en sorte que ce soit moins compliqué, que ce soit complètement fiable et le plus compétitif possible."

40 millions d’euros pour transformer le port

Pour rendre cette transition attractive, CMA CGM déploie un plan en plusieurs phases. Premier chantier : créer une nouvelle plateforme de stockage de 3 hectares pour massifier les flux et optimiser la gestion des transports multimodaux. Suivront la construction de deux nouvelles voies ferrées, la modernisation des infrastructures et l'électrification progressive des équipements de manutention. "Décarbonisation, digitalisation, renforcement des infrastructures et fluidification de l’ensemble", résume Christine Cabau-Woehrel.

Un projet d’envergure qui repose aussi sur un travail collectif. "C'est à nous de faire comprendre, de rendre cela attractif et de mettre en place les services dont auront besoin les entreprises, c’est pour ça que la première chose qu’on va faire, c’est aller les voir. On compte également beaucoup sur le soutien de la Région, de l’État, de la Ville et de la Métropole de Lyon. Pour ce type de projet, jouer collectif, c'est indispensable." CMA CGM espère ainsi porter la capacité du port de 60 000 à 120 000 conteneurs.

Un modèle encore à prouver

Malgré cet optimisme affiché, le report modal reste un défi. "On a tous envie de dire moins de camions sur les autoroutes, très bien, on arrête de le dire, maintenant on le fait." Mais pour que les entreprises suivent, il faudra leur apporter des garanties : "Le sujet, ce n’est pas d’être en concurrence avec la route. Si vous êtes une entreprise qui a besoin d’emmener des marchandises vers un port, vous allez peut-être choisir la route pour l’urgence, mais vous pourrez aussi utiliser un mode moins impactant environnementalement et mieux structuré."

CMA CGM mise donc sur son expertise pour "accélérer un peu sur ces sujets de report modal". Reste à voir si les entreprises lyonnaises, elles, seront prêtes à franchir le pas.