Lyon : une palissade s'effondre, le trafic des tramways interrompu à Perrache

Selon nos informations, c'est une mauvaise manipulation sur le chantier de destruction de la passerelle de l'échangeur qui a provoqué l'effondrement d'une palissade donnant sur le tunnel des tramways.

Aucun blessé n'est à déplorer mais la présence de planches en bois sur les voies paralyse le trafic des trams T1 et T2. Le premier ne dessert plus les stations de Sainte-Blandine à Perrache dans les deux sens, le second ne dessert plus les stations d'Hôtel de Région à Perrache.

Des bus relais ont été mis en place, la reprise estimée de la circulation est fixée à 9h30.