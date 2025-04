L'influenceur lyonnais AQABABE affirme avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, la photo d'un homme en Asie publiée

Depuis une semaine, Aniss Zitouni occupe les journées de centaines de milliers de personnes suivant ses recherches pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès.

L'influenceur lyonnais, connu sous le pseudonyme AQABABE, affirme même avoir fait mieux que les autorités françaises et européennes, sur les traces depuis 2011 de l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes.

Sur ses réseaux sociaux, AQABABE a publié ce week-end la photo d'un homme au Japon, affirmant qu'il s'agissait de Xavier Dupont de Ligonnès. Selon lui, l'homme le plus recherché de France aurait transité par Malte, serait même revenu en France, avant de s'envoler pour l'Asie où il vivrait toujours.

Des affirmations dénuées de preuves, agrémentées d'une photo d'un homme portant des lunettes et ressemblant vaguement à XDDL, mais qui passionnent les followers du Lyonnais, tous persuadés que le jeune influenceur a réussi son coup.

D'ailleurs, son canal Instagram "Retrouvons XDDL" compte près de 200 000 membres, ce qui représente un gain financier non négligeable pour AQABABE.

Du côté de la justice, on voit d'un très mauvais oeil un tel emballement. Le procureur de la République de Nantes Antoine Leroy a fustigé son initiative au micro de RTL, expliquant qu'elle est "chronophage pour les enquêteurs et génère beaucoup de fausses pistes et peu de résultats". L'influenceur lyonnais a en effet promis de remettre son travail entre les mains des enquêteurs, qui devront tout vérifier par la suite.