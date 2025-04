Près de Lyon : elle avait osé critiquer la mère de son mari, une femme enceinte frappée à plusieurs reprises

Car une femme enceinte de cinq mois venait d'être victime de violences conjugales. Son mari âgé d'une quarantaine d'années l'avait frappée à de multiples reprises, notamment à la tête, parce qu'elle avait osé critiquer sa mère. Cette femme de nationalité iranienne avait obtenu 7 jours d'ITT après son passage aux urgences.

Jugé à Villefranche-sur-Saône, le prévenu a fondu en larmes face aux juges. Non pas parce qu'il regrettait son geste, loin de là, mais parce qu'il n'arrivait pas à se remettre des critiques entendues sur sa propre mère.

Sa femme, déjà mère d'un premier enfant âgé de 3 ans, est partie. Et le fils à maman a écopé de 10 mois de prison avec sursis et une interdiction de paraître au domicile de son ex. Il devra également suivre un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales.