Lyon : Alliance VITA appelle à manifester contre la proposition de loi sur la fin de vie

Dans un communiqué paru ce lundi, les représentants d’Alliance VITA, une association militant contre le droit à l’avortement et l’euthanasie, ont appelé à la mobilisation le 12 mai prochain. Cette date n’a pas été choisie par hasard, puisque ce sera le jour de l’examen de la proposition relative à la fin de vie à l’Assemblée nationale, qui prévoit de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie.

Une mobilisation nationale

En plus du rassemblement prévu à Lyon, Alliance VITA va organiser, simultanément, des mobilisations dans une cinquantaine de villes de l’Hexagone pour faire entendre ses revendications.

"Alors que les Français subissent au quotidien la crise du système de santé et de l’accès aux soins, comment comprendre cette offensive législative pour entériner l’euthanasie ? (…) L’euthanasie ne peut pas être une réponse à l’absence de politique de santé !", peut-on lire dans le communiqué.

L’association souhaite donc réunir un nombre important de manifestants lundi 12 mai, à 19h, sur la place Bellecour.