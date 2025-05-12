Lyon : Alliance VITA appelle à manifester contre la proposition de loi sur la fin de vie

Dans un communiqué paru ce lundi, les représentants d’Alliance VITA, une association militant contre le droit à l’avortement et l’euthanasie, ont appelé à la mobilisation le 12 mai prochain. Cette date n’a pas été choisie par hasard, puisque ce sera le jour de l’examen de la proposition relative à la fin de vie à l’Assemblée nationale, qui prévoit de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie.
Une mobilisation nationale
En plus du rassemblement prévu à Lyon, Alliance VITA va organiser, simultanément, des mobilisations dans une cinquantaine de villes de l’Hexagone pour faire entendre ses revendications.
"Alors que les Français subissent au quotidien la crise du système de santé et de l’accès aux soins, comment comprendre cette offensive législative pour entériner l’euthanasie ? (…) L’euthanasie ne peut pas être une réponse à l’absence de politique de santé !", peut-on lire dans le communiqué.
L’association souhaite donc réunir un nombre important de manifestants lundi 12 mai, à 19h, sur la place Bellecour.
pas besoin de loi pour ça.Signaler Répondre
On a même plus la liberté de mourir si on souffre le martyr !Signaler Répondre
De quel droit certain veulent nous en empecher.
On ne vous empêche pas de vivre, alors n'empechez pas ceux qui souhaitent mourir a la suite de problèmes de santé incurable de vouloir mettre fin a leurs jours.
Quand on est bien portant donc pas concernés on a pas a imposer sa facon de voir les choses a ceux qui souffrent et qui choisissent un autre chemin.
Nos corps nous appartiennent et on en fait ce qu'on veut .
Alors eux ils sont pas contents car il y a une absence de politique sur le sujet médicale et quand il y a une réponse des politiques sur le sujet, ils sont contres!Signaler Répondre
C'est quoi ça encore, des évangélistes ou des jeovah ? ça correspond bien à leur niveau de logique ce genre d'inepties
Que ces gens bien portants, subissent les souffrances physiques et morales des maladies. Une chose est sûre, cet acte est à surveiller, sinon, il risque d y avoir bcp de dérives !Signaler Répondre
Où sont les intellectuels français censés éclairés le débat sur l'euthanasie ? Il faut croire qu'il n'y en a plus en France. Notre pays sombre lentement dans la barbarie, dans les ténèbres : on va lever l'interdit de tuer ! On aimerait tous mourir dans notre lit, sans souffrances, et vivre jusqu'à 90 ans. Mais comme on ne choisit pas de naître dans telle ou telle famille, à telle époque, on ne choisit pas sa mort.Signaler Répondre
Pourquoi laisse-t-on les francs-maçons imposer cette loi qui va semer un peu plus le malheur dans la société française ?
Par aveuglement idéologique, on va cautionner l'inacceptable. Demain si votre fille anorexique dit qu'elle veut se suicider, vous l'encouragerez ou vous tenterez de l'en dissuader ? Il faut aider les personnes en détresse et non les envoyer à la mort !!
c'est qu'à force de mentir nos gouvernants ont convaincu de l'insincérité de la moindre de leur démarche. il y a des pathologies où les soins palliatifs ne sont d'aucune efficacité pour soulager la douleur quelque soit les moyens financiers que vous mettez dedans.Signaler Répondre
Les naïfs n’ont pas compris que la loi sur la fin de vie est une réponse à l’incapacité de nos gouvernants à généraliser une politique de soins palliatifs, sans doute pour des raisons de coûts.Signaler Répondre
Je vais essayer de répondre à vos questions, je dirais plutôt accusationsSignaler Répondre
Je conteste votre jugement sur ce que je suis, ce que je pense, ce que je crois.
Je réfute votre sentance me condamnant parce que je n’aimerais pas les êtres qui me sont les plus
chers ?
Vous ne savez rien de moi, de ce que j’ai vécu mais le verdict est tombé
Il est décidément impossible de donner un simple avis sans s’attirer les foudres du « camp du bien » dans ce pays
Je suppose que vous ne développerez pas l'aspect "très très libéral" car argumenter vos propos ne fais pas partie de votre réflexion. aucun résultat pour loi sur la fin de vie et libéral. pourtant je serai content de savoir.Signaler Répondre
"Ici avec ce texte il y aura encore une profonde rupture "sociétale". Entre des gens "aisés" qui pourront soigner jusqu'au bout leurs proches et ceux sans moyens qui n'auront d'autres choix que de penser à l'euthanasie."
mais ils font comment les gens "sans moyens" actuellement sans euthanasie?
et les gens "sans moyens" vont être privés de leur liberté de choix?
Vous comparez l'eugénisme (Ensemble des recherches (biologiques, génétiques) et des pratiques (morales, sociales) qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et, par là même, d'améliorer la race humaine) et l'euthanasie (Usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir) Cela n'aucun sens!
Aujourd'hui les gens comme vous disent qu'en Belgique on euthanasie les handicapés, vous n’avez donc pas dignité pour oser dire des choses pareilles ? Sur QUOI vous basez-vous pour dire qu'on va tuer les pauvres et donner des soins palliatifs aux riches ? En dehors de vos fantasmes, cela ne repose sur RIEN !Signaler Répondre
À votre place, j'irai consulter un psy pour découvrir qu'est-ce qui peut bien vous pousser à dire de telles choses. Personnellement, en dehors de votre fanatisme religieux, je ne vois pas.
Vous avez perdu des êtres chers ? Moi aussi.Signaler Répondre
Quand je lis les propos de personnes comme vous, la grande interrogation à laquelle je n'ai JAMAIS pu obtenir de réponse est "quel intérêt peut-on trouver à voir souffrir un être aimé ?" SI ce n'est pour appliquer jusqu'au bout ses propres idées religieuses ? Quelle HONTE !
Lorsque la personne est condamnée, par exemple cancer en phase terminal, ou que la personne est juste maintenue par des machines car elle n'a plus AUCUNE capacité à respirer, qu'est-ce qui vous fait vous acharner alors que la personne avait AUPARAVANT dit qu'elle ne voulait RIEN de tout ça ? Vous vous rendez compte que vous n'avez même pas la DIGNITÉ de laisser à cette personne le choix de ses derniers instants ? Vous vous rendez compte que vous poursuivez par-delà la mort cette personne pour lui IMPOSER vos vues ? Je dis bien "par-delà la mort" car elle est en fait déjà morte, on n'est pas vivant quand c'est une machine qui actionne vos poumons et votre cœur.
Quand on AIME quelqu'un, on souffre de le voir souffrir, mais ça, vous les croyants, vous refusez catégoriquement de le voir. Et vous osez prononcer le mot "amour" ?
Civilisation ??? J'ai bien lu ?Signaler Répondre
QUELLE civilisation est-ce donc que celle qui a engendré le massasse de ceux qui pensent différemment ? TOUTES les religions ont poussé ou poussent à détruire ceux qui ne pensent pas comme elles le proclament. Et ça, depuis que le monde est monde. Et quand bien même, on prend une religion, ses propres croyants se déchirent entre eux, et ça dès l'origine, en tout temps et en tout lieu.
Alors des "civilisations" de cet acabit, on s'en passe volontiers !!!
La vie, qu'elle soit au tout début, ou à la fin, doit être respectée. Un foetus est une personne, et le faire disparaître par un avortement, c'est éliminer une personne qui avait le doit de naître et de vivre sa vie. Les foetus ne sont pas interchangeables.Signaler Répondre
Si une personne fait malheureusement le choix de se suicider, c'est une décision personnelle. Personne n'a à y être mêlé, sinon c'est de la non assistance à personne en danger.
On a tous des hauts et des bas. « Tiens, je suis pauvre, j'en ai marre, et si j'en finissais grâce à cette loi ? » Cette loi relève de l'incitation car le suicide va devenir une véritable option pour des gens qui ne l'auraient pas envisagé sinon. Restons humains, aidons ceux qui sont dans la détresse !
Effectivement je ne fais que donner mon avis sur cette tribune et ne prétends pas détenir LA véritéSignaler Répondre
Qui le peut d’ailleurs
En revanche j’aimerais que ne soient pas mis en parallèle le droit à l’avortement que je ne conteste d’ailleurs pas et le suicide « assisté »
Le fait d avoir vécu 4 décès ne vous donne pas la légitimité pour vous prononcer pour les autres.... Votre avis n est que votre avis. Vous semblez néanmoins penser qu il compte plus que ceux des autres et notamment de la majorité si on croit les sondages.... Les donneurs de leçon sont souvent des gens remplies de "vérités". Il en était de meme avec l avortement où des gens qui se disent pour la vie ne comprennent pas que si la loie existe c était justement pour sauver des vies....Signaler Répondre
Attention aux dérives d'un texte qui permettra au système de santé de faire des économies !Signaler Répondre
La douleur est subjective, pourra t'on demander le suicide assisté pour une dépression ou une angoisse profonde qui peuvent être vécues comme une douleur insupportable ? Et quid de la personne qui ne dispose plus de ses facultés mentales ? Les proches seront ils les décisionnaires ?
Si vous voulez en finir, c'est votre problème. Vous n'avez pas à impliquer d'autres personnes. Votre vision des choses et des conséquences sur la société est très limitée.Signaler Répondre
Concrètement, ce sera le suicide assisté pour les pauvres, et les soins palliatifs pour les riches.
Les plus fragiles ne doivent pas être incités au suicide mais protégés !
Et revoilà les catholibans anti tout........Signaler Répondre
Rien ne vous obligent au suicide assisté, et rien ne vous permet de l'interdire à ceux qui le souhaitent !
Cela s’appelle des soins palliatifsSignaler Répondre
Sinon il existe la sédation profonde qui permet d’apaiser les souffrances et de partir dignement
J’ai hélas perdu successivement 4 êtres chers dans des conditions très très douloureuses et je pense mesurer tout le désarroi et la peine que ces situations engendrent
La loi qui va être débattue s’apparente pour moi à un droit à l’euthanasie
Les professions médicales ont prêté serment pour permettre la vie, pas pour donner la mort
Cette loi est soutenue par tout le camp « du bien » et aussi…. Par les complémentaires santé !
Quelle honte
Posez-vous les bonnes questions
Si cela peut désengorger les hôpitaux, pourquoi pas ? Mais je n'y crois pas trop.Signaler Répondre
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces gens qui s'opposent à cette loi n'ont jamais connu de voir un proche qui sait qu'il n'y a pas d'issue qu'à attendre la mort et qui vous regarde avec des yeux suppliants de la laisser partir. Moi je l'ai vécu cette situation et c'est très dur.Signaler Répondre
C'est un commandement divin, que rappelait, il n'y a pas si longtemps Saint Jean Paul II.Signaler Répondre
Je suis pour,mais le jour venu est ce que j aurai le courage de prendre la décision pour moi ou autrui .je n ai pas la réponse et qui l a sur ce forum ????? j ai tellement vu de courageux dans les mots se dégonfler dans certaines situations et inversement des gens a priori très discrets ou effacés faire preuve d un courage exemplaire. Pour les sceptique je précise que j ai été veuf a 39 ans pour cause de maladie et je n ai jamais souhaité abréger la vie alors que je suis pour .Comme quoi tant qu on est pas confronté au problème on ne sait pas .Quand on touche à l intime il n y a pas de certitude absolue.Signaler Répondre
A chacun son éthique.Signaler Répondre
La loi n'offrira qu'une latitude de choix.
Les personnes opposées à cette abréviation des derniers jours pourront s'appliquer à eux-mêmes ou à leurs proches leurs convictions. C'est leur liberté.
Mais pourquoi vouloir empêcher d'effectuer un autre choix ? Ce serait aliéner la liberté d'autrui sans que l'intérêt général soit en cause.
La laïcité permet de croire ou de ne pas croire ; une position religieuse ne doit pas être imposée à ceux qui ne partagent pas la forme de croyance concernée.
Sacré commentaire ..Tu dois être fatiguéSignaler Répondre
1 catho qui se réveille ....Signaler Répondre
//// L’euthanasie ne peut pas être une réponse à l’absence de politique de santé ! //// dixit quelques ignares en mal de reconnaissance !Signaler Répondre
Et une politique de santé, aussi performante soit elle, peut elle être une réponse aux douleurs quotidiennes d'un mal incurable qui vous ronge de l'intérieur ?
Ces gens privilégient le maintien dans la douleur en oubliant la dignité humaine, qui elle se doit d'être respectée, tout autant que toute forme de politique de santé.
Aujourd'hui ils sont englués dans leurs opinions quelques peu sectaires, mais demain si l'un d'eux est touché par une maladie incurable et à l'issue fatale après d'intense douleurs, que choisiront ils ?
La fin de vie, dans un encadrement législatif, n'est pas une fin en soi, c'est la réponse d'un choix qui respecte l'humain, la réponse pour mettre fin à des mois et des années de douleurs intenses et insupportables.
Tous contre les fachos ce soirSignaler Répondre
Tout le monde a des idées sur le sujet jusqu au jour où on est confronté au problème. Le jour où on est concerné, il faut déjà encaisser le choc .Perso a priori je suis pour ,mais si je suis impliqué ou un membre de ma famille, est ce que j aurai le courage de franchir le pas .Il y a les principes et la réalité.Signaler Répondre
ces partisans de cette association feraient bien de s'occuper de leurs fesses,au lieu d'imposer leurs idées d'illuminés.Il y a des années en arrière,ma nièce m'avait appelée depuis l'hôpital de dijon pour me dire que ma mère souffrait trop.Je l'entendais hurler de douleur à côté d'elle.J'avais pris le train en catastrophe et j'avais demandé aux médecins,sur place,de lui mettre le pousse seringue de morphine,après avoir vu sa jambe droite.Elle était noire comme du charbon vu qu'elle était nécrosée,suite à une oblitération des artères.De toute façon,étant condamnée,elle avait pu partir sans souffrir.Ces illuminés n'ont jamais eu affaire à ce genre de situations.Signaler Répondre
Ce texte est beaucoup trop libéral et n'a pas assez de garde fous. Je partage certains argument de l'extreme droite catholique sur ces points et ça fait chier que la gauche soit absente de cette discussion, en prônant une loi toujours plus permissiveSignaler Répondre
Belle initiative !Signaler Répondre
Il faut donner plus de vie , de fraternité , d'assistance aux personnes allant vers la mort .
Tu défendras la vie.Signaler Répondre
Pour respecter la vie humaine, il faudrait commancer par respecter l'avis de chacun. Chaque être humain doit être libre de son corps et de sa vie.Signaler Répondre
Respecter la vie humaine me semble le signe élémentaire d'une civilisation digne de ce nom.Signaler Répondre
Je dis tout de suite que je suis pour l'euthanasie donc ma réflexion n'est pas parasitée par des considérations religieuses ou autres.Signaler Répondre
Toutefois ici on a un texte très très "libéral" qui va au delà de l'euthanasie. Pour avoir eu des cas compliqués familiaux il est vrai qu'il y a une absence d'égalité entre les français. Il y a ceux qui peuvent bénéficier des soins palliatifs et ceux qui ne le peuvent pas. Il y a des familles qui peuvent assumer financièrement la prise en charge des personnes malades et celles qui ne le peuvent pas.
Ici avec ce texte il y aura encore une profonde rupture "sociétale". Entre des gens "aisés" qui pourront soigner jusqu'au bout leurs proches et ceux sans moyens qui n'auront d'autres choix que de penser à l'euthanasie.
Parfois quand on a lu dans sa jeunesse des livres de science-fiction on peut se dire qu'on était dans des romans d'anticipation certains scénari se réalisent sous nos yeux ici pour l'euthanasie mais aussi sous d'autres sujets.
Il faut le dire clairement on rentre dans une nouvelle forme d'Eugénisme sans vouloir le dire.
Ca ne vaut vraiment plus rien dire ces manifestations !!!!Signaler Répondre
Toujours un poignée soit d’emmerdeurs soit d’illuminés qui se balade dans les rues www
encore une manifestation d'extrême droite a la Lyon y n'a marreSignaler Répondre
là fachosphère est en PLS..Signaler Répondre