Enquête ouverte à Lyon : le voile d'une femme musulmane aurait été arraché par un individu à la Part-Dieu

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête, qui s'oriente pour le moment uniquement sur des "violences aggravées" selon BFM-TV.

Les faits dénoncés par la victime présumée se seraient déroulés à la Part-Dieu dans le 3e arrondissement, à proximité du centre commercial.

Cette femme de confession musulmane et voilée aurait été poussée et projetée au sol, puis son voile aurait été arraché.

Elle n'aurait pas fait appel à la police et aurait porté plainte le lendemain soir. Son entourage a fait savoir qu'elle ne voulait désormais plus évoquer l'agression et laisser les enquêteurs travailler pour retrouver l'agresseur.

On ne sait pas encore si un appel à témoins sera ou non lancé par la DIPN du Rhône, chargée de faire la lumière sur cette affaire.