Près de Lyon : en l'absence de preuves et de témoins, un conscrit accusé d'agression sexuelle est relaxé

C'est en tout cas ce que dénonçait une adolescente de 15 ans, qui a expliqué aux gendarmes avoir senti des mains sur ses hanches et une main qui tentait de rentrer dans son pantalon alors qu'elle dansait.

Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône jugeait un quinquagénaire, identifié par un ami de la victime présumée, comme étant potentiellement l'agresseur.

Le conscrit a reconnu avoir bousculé dans l'euphorie l'adolescente et ceux qui l'entouraient. Mais a catégoriquement nié les attouchements.

Bien embêtés face à l'absence de preuves et de témoins, le parquet et les juges ont relaxé le prévenu, tout en prenant des pincettes et expliquant à la mineure que cela ne remettait pas en question son ressenti de la situation.