De nouvelles élections municipales près de Lyon : les habitants de Sathonay-Village vont devoir élire leur 4e maire depuis 2020

Faisons connaissance avec Sathonay-Village, commune de la Métropole de Lyon qui connaîtra des élections municipales anticipées les 29 juin et 6 juillet prochain.

Un phénomène de plus en plus répandu dans le pays avec les démissions de maires ou d'élus.

Mais à Sathonay-Village, ce sera déjà la quatrième fois en comptant le scrutin officiel de 2020 que les électeurs seront appelés aux urnes...

Car depuis le décès de Jean-Pierre Calvel à l'été 2023, édile de la commune depuis 1985, sa succession est assez chaotique. Jean-Paul Juventin n'avait tenu qu'un an dans le siège de maire, rendant son écharpe pour raisons de santé. Et Pascal Dumoulin, élu en octobre dernier, a fait face aux démissions de plus de la moitié des membres du conseil municipal !

Qui voudra prendre la mairie de Sathonay-Village à un an des élections municipales 2026, dans un contexte politique local explosif ?

Les candidats pourront se déclarer en préfecture du Rhône entre le 6 et le 12 juin.