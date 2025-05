Le ministre Laurent Saint-Martin en déplacement à Lyon ce jeudi

Pour la 4e étape de sa tournée des régions, lancée depuis le 18 mars dernier, date du début des Assises de la politique commerciale, le ministre Laurent Saint-Martin se déplace dans le Rhône ce jeudi 20 mai. L’objectif est de rassembler les entreprises locales pour échanger sur la doctrine commerciale à adopter d’ici à la fin de l’été.

"Accords de commerce, priorités sectorielles et géographiques, défenses de nos intérêts stratégiques, accompagnement à l’export, dans un contexte international de plus en plus complexe, le ministre souhaite que chacun puisse y participer et faire entendre sa voix", explique le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans son communiqué.

Au programme, Laurent Saint-Martin déjeunera à l’école hôtelière Vatel (Lyon 2e). Puis, après avoir échangé avec plusieurs dizaines d’entreprises lors des Assises de la politique commerciale à l’Hôtel de Région, il se rendra à l’usine Renault Trucks, située avenue Charles de Gaulle à Saint-Priest.