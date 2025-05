Droit de réponse de Pascale Bourgeois

Dans un article paru sous le titre « Christian Latouche (Fiducial) est-il coupé du monde ? L’interview exclusive de sa femme et sa fille », certains propos me mettent directement en cause. Je tiens donc à rectifier les points suivants :

– Non, il n’y a jamais eu de « harcèlement » de ma part envers Élisabeth Latouche, et à ma connaissance, elle ne s’est jamais plainte de tels faits, ni devant la justice, ni directement auprès de moi.

– Non, je ne suis pas une « ex-collaboratrice » de Christian Latouche, mais sa compagne depuis vingt-neuf ans. Je tiens à disposition les preuves de vie commune qui en attestent.

– Non, je ne suis pas rassurée par les propos tenus sur l’état de santé de Christian Latouche ; bien au contraire. Une fois de plus, on parle à sa place, on parle de lui, mais on se garde bien de lui donner la parole. Il lui serait pourtant facile de lever le doute d’un simple coup de fil, pour peu qu’on le laisse utiliser son téléphone ou répondre aux appels.