Vous êtes interessé.e par les métiers du digital ? Rendez-vous le 14 juin aux portes ouvertes de l'EEMI Lyon, l'école des métiers du Digital !

Marketing digital, Développement web, Design, le tout avec une forte dimension entrepreneuriale : de quoi trouver le métier fait pour vous !

Fondée par trois des plus grands noms du web en Europe – Jacques-Antoine Granjon de veepee.com, Xavier Niel de Free et Marc Simoncini de Meetic – l’EEMI, l’école des métiers du digital, propose des formations post-bac en 3 ou 5 ans, en alternance ou en initial.

Rejoignez le campus de Lyon !

Prêt.e à découvrir votre futur campus et commencez un programme d’accompagnement personnalisé ? Bloquez votre agenda le 14 juin !

Au programme :

Rencontre avec nos étudiant.es

Immersion dans les métiers d’avenir avec des ateliers (animer et fédérer une communauté sur les réseaux sociaux, créer et gérer des campagnes publicitaires en ligne, initiation à l’IA générative)

Échanges avec l’équipe autour de votre projet professionnel et de votre orientation

Ne manquez pas cette occasion de prendre une longueur d’avance dans votre carrière.

Infos pratiques

Samedi 14 Juin 2025 de 14h à 17h

59 rue Denuzière, 69002 Lyon

Pourquoi choisir l’EEMI ?

Expérimenter par vous-même est la clé : à l’EEMI votre montée en compétences passe avant tout par des mises en situation réelles, telles que vous serez amené.e à les vivre après vos études.

Porteurs d’une pédagogie innovante, l’EEMI vous garantit une formation en adéquation avec vos besoins, les attentes des entreprises et les dernières évolutions technologiques à Paris, Lyon et Orléans.

L’EEMI vous propose des Bachelors et Mastères qui vous permettent de vous former à de nombreux métiers du digital, marketing digital, développement web et interactive design, le tout avec une forte dimension entrepreneuriale.

Si le digital pour vous est une évidence, l’EEMI est l’école qui vous accompagnera dans le choix de votre expérience digitale selon votre personnalité.

Choisir l’EEMI c’est avant tout :

Un socle commun multi-compétences en 1ère et 2ème année de Bachelor : développement web, design, e-business, marketing et gestion de projet

Le choix de l’alternance possible dès la 1ère année en Bachelor ou Mastère

3 spécialisations au choix en 3ème année de Bachelor

Des diplômes reconnus par l’État (RNCP niveau 6 et 7) qui contribuent à donner aux étudiant.es de la visibilité sur le marché de l’emploi et aux entreprises partenaires, de plus en plus nombreuses, offrant stages et contrats d’alternance durant la formation, mais aussi des postes sur mesure dès la fin des études

Nos étudiant.es réparti.es en classe de 25 personnes pour un meilleur encadrement

Une proximité professeurs et étudiant.es pour un accompagnement pédagogique optimal

Des Workshops dédiés à la réalisation d’un projet digital en équipe

Un incubateur entrepreneurial commun accessible aux étudiant.es et Alumni EEMI x Istec pour innover, créer et entreprendre

Intégrez l’EEMI, la meilleure école du web et écrivez votre success story !