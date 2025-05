Lyon 8e : la Casa Ricochet ouvre ses portes pour accompagner des jeunes de l'Aide Sociale à l’Enfance

La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont officiellement inauguré la Casa Ricochet, "un projet inédit d’insertion sociale et de transition écologique", selon le communiqué publié ce vendredi. Ce dispositif s’adresse à des jeunes adultes de moins de 21 ans, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance, en transition vers l’autonomie.

Implantée au cœur du 8e arrondissement, dans le quartier Montplaisir, la Casa Ricochet propose 20 logements (14 dans la Métropole et 6 sur site), un accompagnement professionnel par une équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’un jardin partagé animé par Le Passe-Jardins.

Porté par les associations Alynea – Samu Social 69 et Le Passe-Jardins, ce projet est soutenu à hauteur de 700 000 € par an par la Métropole, "couvrant à la fois l’accompagnement des jeunes (116 €/jour/jeune) et les subventions aux associations partenaires". De son côté, la Ville de Lyon met à disposition gratuitement pendant 20 ans une maison de 500 m² et un jardin collectif.

Selon Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon : "La Casa Ricochet apporte une réponse innovante à des besoins identifiés de longue date : ceux de jeunes majeurs sortis de la Protection de l’Enfance, en rupture et trop souvent laissés sans solution adaptée par nos dispositifs traditionnels."

Le jardin partagé, situé en pleine ville, est pensé comme un lieu de rencontre, d’apprentissage et de création collective. Il héberge également le siège de l’association Le Passe-Jardins et un espace d’information sur l’éco-jardinage urbain.

"Grâce à une démarche participative et à la création d’un jardin partagé, il devient un véritable espace d’inclusion et de mixité", a souligné Grégory Doucet, maire de Lyon.

Les associations parlent d’un "espace où l’on rêve, où l’on crée, et où l’on fait pousser bien plus que des plantes : du lien, de la résilience, et des possibles", selon les mots d’Eliana Rapisarda (Alynea) et Paola Baril (Le Passe-Jardins).

Depuis avril 2024, des ateliers participatifs sont en cours avec les habitants du quartier pour aménager le jardin. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à rejoindre le collectif.