Près de Lyon : ce centre commercial très populaire vendu pour 150 millions d'euros

Cela ne devrait pas bouleverser l'expérience shopping des habitués de Saint-Genis 2. Mais le centre commercial de Saint-Genis-Laval, où se concentrent notamment Auchan, la Fnac ou McDonald's, vient d'être vendu pour 146 millions d'euros, droits inclus.

La foncière familiale LSGI avait mis en vente Saint-Genis 2 et une partie de ses actifs il y a moins d'un mois. Et les banques BNP Paribas et Morgan Stanley, à qui le mandat de vente avait été confié, ont rapidement trouvé preneur pour le centre commercial de 38 500 m2.

C'est la foncière Mercialys qui a finalisé son acquisition, marquant ainsi son arrivée dans la Métropole de Lyon.

Reste à savoir si Saint-Genis 2 parviendra à franchir encore un nouveau cap avec elle. L'hypermarché Auchan est le 2e plus performant de France, tandis que le centre commercial revendique 6,5 millions de visiteurs par an.

Saint-Genis 2 "offre une rentabilité immédiate nettement supérieure aux critères d’investissement de la société et présente des perspectives significatives de création de valeur à moyen terme", indique la foncière spécialisée dans un communiqué.