Droit de réponse de Grenoble École de Management

Grenoble École de Management prend connaissance de la publication, par Le Dauphiné Libéré, d’un article qui prétend s’inscrire dans une démarche d’enquête, mais qui alimente en réalité une campagne de désinformation.

En effet, l’article s’appuie sur un courrier anonyme, émanant de personnes vraisemblablement extérieures à l’École, pour lequel GEM vient de déposer une plainte pénale pour diffamation. Ce choix éditorial interroge : en relayant un document non vérifié, sans mise en perspective, Le Dauphiné Libéré s’éloigne des principes attendus d’un travail journalistique rigoureux. Ce traitement partiel, sans contextualisation, contribue à alimenter une polémique plutôt qu’à éclairer l’opinion.

L’article accumule approximations, insinuations et raccourcis. Il ne reflète en rien la réalité du travail accompli ces trois dernières années par la communauté de GEM pour redresser, assainir et transformer l’École.

Depuis 2023, Grenoble École de Management connaît un redressement concret, mesurable et reconnu :

1. Une trajectoire financière redressée : retour à l’équilibre prévu au 30 juin 2025, après plusieurs exercices déficitaires. Cette performance est obtenue sans plan social, avec une hausse de +17 % des primo-entrants réalisée à la rentrée 2024 et un pilotage budgétaire rigoureux.

2. Des conditions de travail améliorées : un climat de travail stabilisé, un taux de turnover très bas (2,5 % pour les CDI), un index égalité femmes hommes passé de 75 à 87 en un an, des managers formés et des équipes ajustées.

3. Une gouvernance professionnelle et renouvelée : un Comex paritaire et des décisions structurantes partagées

4. Un projet stratégique ambitieux et collectif : un plan ambitieux, EAGLE 2030, coconstruit avec les collaborateurs, dont plus d’une centaine a été directement à l’initiative des projets, une refonte pédagogique en profondeur avec une offre renouvelée, le lancement de programmes innovants (MBA Tech avec le CEA, bachelors hybrides en construction, de nouveaux partenariats d’excellence avec l’IRIS, l’IHEDN, …), un rayonnement renforcé en France comme à l’international.

Les faits sont là : progression dans tous les classements, accréditations renouvelées, attractivité renforcée, portefeuille de programmes modernisé, partenariats stratégiques consolidés.

Dans ce contexte, nous dénonçons avec force les attaques personnelles et insinuations visant la Directrice Générale et les membres du Comex. Depuis deux ans, leur engagement s’est traduit par une baisse significative des charges de gouvernance : plus d’un million d’euros d’économies ont été réalisées sur la masse salariale et les dépenses liées à la direction. Les accusations infondées autour du train de vie sont non seulement injustes, mais relèvent d’une volonté manifeste de nuire. Nous refusons que le travail collectif de nos équipes soit éclipsé par des polémiques artificielles. La transformation de GEM est bien réelle, portée avec rigueur, transparence et ambition - d’ailleurs la presse internationale ne s’y trompe pas, le Times et CNN ayant salué l’initiative de GEM sur l’accueil des étudiants internationaux.

Grenoble École de Management poursuivra, avec détermination, sa mission de formation des acteurs du changement au sein d’une Business School d’excellence, engagée, inclusive, ancrée dans les Alpes et ouverte sur le monde.

Grenoble Ecole de Management