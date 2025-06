Anne Laybourne, nouvelle sous-préfète du Rhône chargée de la Politique de la Ville

La haute-fonctionnaire succède à Salwa Philibert au poste de sous-préfète chargée de la Politique de la Ville auprès de la préfète du Rhône Fabienne Buccio.

Initialement ingénieure forestier puis ingénieure des ponts, eaux et forêts, Anne Laybourne a occupé des postes au sein de l'Office national des forêts dans la Meuse et le Loiret, puis a été commissaire à l'aménagement et à la protection du Massif des Vosges.

Anne Laybourne a ensuite rejoint le ministère de l'Intérieur en 2016 et a été successivement sous-préfète de Mirande, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, secrétaire générale adjointe auprès du préfet des Bouches-du-Rhône et enfin cheffe du bureau de gestion des personnels administratifs au sein de la direction des ressources humaines place Beauvau.

Dans le Rhône, la nouvelle sous-préfète aura du pain sur la planche car près de 180 000 personnes vivent dans les 48 quartiers prioritaires de la ville que comptent le département et la Métropole de Lyon.