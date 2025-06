Lyon : la marque d’électroménager Faure rachetée par MDA Company

L’enseigne lyonnaise spécialisée dans la distribution d’électroménager, MDA Company, a annoncé l’acquisition de la marque Faure, connue pour ses premières cuisinières Simplex au début du XXe siècle. Cette dernière avait vu le jour en 1854 et faisait partie du groupe Electrolux depuis 1976.

"MDA Company fait le choix stratégique d’accélérer son développement avec une marque forte"

Au sein du même communiqué annonçant le rachat de Faure, le président de MDA Company, Michel Vieira, n’a pas manqué de montrer sa satisfaction : "Les produits de la marque Faure seront progressivement distribués dans les 500 magasins du réseau MDA Électroménager et Pulsat avec l’objectif de proposer une offre différenciante, qualitative et durable (…) Face à un marché en pleine évolution, où les marques de distributeur représentent désormais plus de 40 % des volumes, MDA Company fait le choix stratégique d’accélérer son développement avec une marque forte, reconnue et chargée d’histoire."

C’est donc un coup important pour l’avenir de la société lyonnaise.