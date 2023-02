L'invité de l'Eco de Lyon : Michel Vieira (MDA)

Ce mercredi, Michel Vieira, dirigeant de MDA Company (www.mda-electromenager.com), est interrogé sur son parcours atypique, son passage dans Patron Incognito sur M6 et sur les projets mis en place avec son fils Quentin.

Michel Vieira, qui a débuté sa carrière chez MDA comme dépanneur du service après-vente, estime faire de l'écologie depuis toujours : "Cela fait depuis 15 ans que l'on a des panneaux solaires sur le toit de notre entreprise. Le concept du discount, c'est de faire attention à tout. Notre logistique est bien rodée et optimisée. On livre plusieurs magasins sur un parcours. Lors du développement du groupe, on a bâti en toile d'araignée autour de Lyon, là encore pour optimiser. On a un vrai devoir et il ne faut pas faire du greenwashing. Tous nos emballages et produits sont recyclés. On fait aujourd'hui du marketing autour de cela, mais avant on le faisait naturellement. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit d'éteindre la lumière, de régler la climatisation".

Grimé la semaine dernière dans Patron Incognito, le dirigeant a fait le tour des différents services de MDA. "Depuis l'émission, on a eu des demandes par centaines pour des franchises", indique-t-il.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Damien Gouy-Perret sur dgp@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Le journal de l'Eco de Lyon

01:13 L'invité de l'Eco de Lyon