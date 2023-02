Lyon : Michel Vieira (MDA) grimé dans Patron Incognito ce lundi

Ce lundi soir sur M6, les téléspectateurs découvriront Claude Bories, ou plutôt Michel Vieira de son vrai nom. Le PDG de MDA, détenteur de 200 magasins dans le pays et auteur d'un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros, va se glisser dans la peau d'un futur franchisé en Corse.

L'occasion pour lui d'en savoir plus sur le quotidien des magasins loin du Rhône et sur ce que pensent les franchisés de la maison-mère lyonnaise.

Michel Vieira se rendra également dans la zone d'activités de Marcilly d'Azergues et dans un magasin de Nice qui ne fonctionne pas très bien.

Une expérience qui a permis au Président de s’immerger dans le quotidien des magasins, mais aussi "de mieux comprendre leur métier et les soucis qu’ils peuvent parfois rencontrer. Comme parfois dans les grands groupes, il arrive que les consignes de la direction ou des équipes managériales n’arrivent pas jusqu’au bout de la chaîne. Cette expérience m’a permis de comprendre pourquoi elles ne vont pas jusqu’au bout et d’identifier ce qui peut être amélioré, pour améliorer le quotidien de nos collaborateurs et celui de nos clients", explique Michel Vieira.

"Je dois reconnaître que là je commence à être un peu inquiet"

C’est au tour du patron de MDA Discount de passer incognito !#PatronIncognito, ce soir à 21:10 pic.twitter.com/9KiWotgDDo — M6 (@M6) February 13, 2023

"L’émission m’a permis de comprendre pourquoi nous enregistrons de telles performances. D’une part, parce que le concept discount est bon et totalement dans l’air du temps, avec l’inflation et la crise économique que nous traversons. Et, d’autre part, parce que nos collaborateurs sont de qualité. Il y a de belles choses qui fonctionnement dans le groupe, qu’il s’agisse de logistique, de vente, de prix, de marketing ou d’informatique. Mais il y a aussi des anomalies avec parfois, des choses simples qui ne se font pas et des choses compliquées qui se font bien. Nous comprenons alors qu’il est important de changer sa façon de manager et de faire du transverse, afin que tout le monde se sente bien et responsable, et que la chaîne de confiance soit bien installée", poursuit le chef d'entreprise qui portera pour l'occasion des lunettes, un piercing, une barbe teinte en brun et verra sa silouhette être arrondie.

Patron Incognito débutera ce lundi sur M6 à 21h10.