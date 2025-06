Près de Lyon :  l’échangeur Boulevard Yves Farge de Saint-Fons sera fermé à la circulation cet été

Les automobilistes devront prendre leurs précautions. Le chantier qui transforme le Boulevard Yves Farge en un boulevard urbain apaisé, paysager et plus accueillant, impactera la circulation au niveau de l’échangeur "Saint-Fons / Boulevard Yves Farge" (D307) et du Boulevard Urbain Sud (D301).

Long de 2,5 km, le boulevard Yves Farge traverse les communes de Saint-Fons, Vénissieux et Feyzin traverse les communes de Saint-Fons, Vénissieux et Feyzin, au sud de la Métropole de Lyon. Pour accélérer le chantier et réduire de moitié sa durée, la Métropole de Lyon a privilégié la fermeture complète de la voie pendant l’été. Une organisation resserrée qui permet de limiter les nuisances dans le temps.

Les travaux engendreront donc la fermeture de l’échangeur du 30 juin au 30 août. Les automobilistes pourront prendre plusieurs déviations. L’accès à Saint-Fons par le sud pourra se faire par l’échangeur "Vénissieux Centre" (D95) puis Boulevard de Jodino et Avenue Marcel Cachin. L’accès à Saint-Fons par le nord sera possible par la sortie "Porte 15 Saint-Fons Arsenal" du périphérique Laurent Bonnevay (D383). En local, la liaison entre Saint-Fons et Feyzin est conseillée par la Rue Perrier / Route de Vénissieux puis Avenue Jean-Moulin / Boulevard Lénine / Rue Corsière.

Des panneaux et panneaux lumineux indiqueront les conseils de déviations. Il sera également possible de suivre en temps réel l’évolution des travaux, les perturbations et les déviations conseillées avec l’Agence des Mobilités.

Des travaux pour réaménager le pont Marcel Sembat

Des travaux auront également lieu au niveau du pont Marcel-Sembat à Saint-Fons qui accueillera d’ici quelques mois, le nouveau tramway T10. Du 23 juin au 5 septembre inclus, le pont et le carrefour desservant les rues M.Sembat / J.Guesde / Plasse / C.de Gaulle sont entièrement fermés à la circulation. L’accès à Saint-Fons pourra se faire par l’avenue Jean Jaurès au nord.

Puis, à partir du 8 septembre et jusqu’à mi-novembre, les travaux se poursuivent avec rétablissement de la circulation sur le pont Sembat et modification du plan de circulation de l’entrée de ville ouest de Saint-Fons. Un itinéraire de déviation sera mis en place.